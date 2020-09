ALLA SEDE PD

BELLUNO Il Pd esce a testa bassa dalle elezioni regionali ma la partita non è ancora conclusa. Se la poltrona del governatore del Veneto era, in qualche modo, già prenotata lo stesso non si può dire dei due posti riservati ai consiglieri che rappresenteranno la provincia di Belluno a Palazzo Balbi. Uno sarà quasi sicuramente affidato all'assessore uscente Giampaolo Bottacin, visto il numero di preferenze ottenuto ieri, ma sull'altro c'è un grande punto di domanda e potrebbero esserci degli interessanti colpi di scena.

LO SPOGLIO

«La legge elettorale si chiama flipper», ha spiegato sorridendo il parlamentare bellunese Roger De Menech. Ieri sera ha seguito lo spoglio delle schede dalla sede del Pd, in via del Plebiscito a Belluno, insieme alla segretaria provinciale Monica Lotto e a qualche affezionato. Grandi assenti i cinque candidati Edi Fontana, Maria Teresa De Bortoli, Fabio Candeago, Cristina De Donà, Adis Zatta. Chi per un motivo, chi per un altro, alla fine non sono riusciti a raggiungere la sede provinciale del partito. «Vediamo a chi sarà affidato il secondo posto ha continuato De Menech Nelle ultime elezioni regionali abbiamo avuto sfortuna. Stavolta non lo so. Con i voti pieni entra solo Gianpaolo Bottacin. Gli altri con i resti ma bisogna vedere come saranno spalmati nel territorio regionale. Ci si metterà un bel po'. Sicuramente stasera (ieri sera per chi legge, ndr) non lo sapremo. La lista che arriverà seconda sarà chiaramente la favorita perché dovrebbe avere più resti. Ma non è detto». Pochi dubbi, invece, sulla conferma di Luca Zaia. Alle 19 di ieri sera, in provincia di Belluno, era al 79%. «Siamo in linea con quello che ci aspettavamo ha chiarito De Menech Però, di là della valanga Zaia, le liste di partito che tengono siamo noi e la Lega. Al netto della lista Zaia siamo il secondo partito. Lui ha ricevuto così tanto consenso perché ha saputo interpretare alla grande i momenti dell'emergenza Vaia e Covid. Ma è evidente che non ci si può limitare a questo».

L'AFFLUENZA

L'affluenza alle urne è stata bassa ma in linea con gli altri anni. «Non c'è stata una grande differenza con le ultime elezioni regionali ha evidenziato la segretaria provinciale del Pd Monica Lotto È aumentata in Veneto e un po' anche a Belluno. La discrepanza tra l'affluenza al referendum e quella alle regionali è dovuta agli italiani residenti all'estero (aire). Lo scarto è lo stesso dell'altra volta». Stupisce, ma non troppo, il 43% dei bellunesi che ha detto no al taglio dei parlamentari. È la percentuale più alta del Veneto. «Io me lo aspettavo ha ammesso De Menech Il terrore che il taglio dei parlamentari togliesse rappresentanza alle aree marginali come Belluno si è fatto sentire nel cittadino che si informa. Questa è la motivazione politica. I bellunesi hanno paura di non essere più rappresentanti. Ce l'avevano detto anche durante la campagna elettorale».

IL NO COMMENT

Ieri sera è stato difficile, quasi impossibile, raggiungere telefonicamente i candidati bellunesi del Pd. Silenzio assoluto dal favorito Adis Zatta che era impegnato nel consiglio comunale di Feltre e che alle 22.35 aveva già ottenuto 1.565 voti. Fuori gioco anche Maria Teresa De Bortoli: «Ho visto qualcosa sul cellulare ma vado male a esprimere un'opinione». Edi Fontana ha invece espresso la sua soddisfazione per lo spoglio di Limana dove «il Pd è arrivato quasi al 20% di preferenze. Stiamo aspettando i risultati finali ma in provincia stiamo reggendo. Non abbiamo perso la speranza». Dopo un tentativo caduto nel vuoto ha risposto anche Cristina De Donà. «La vittoria è dello Zaia televisivo ha spiegato che non fa niente e si prende i meriti. Il Veneto ha superato le emergenze grazie ai cittadini che lavorano e che si danno da fare, non per merito di chi li ha governati. Speriamo di riuscire a ottenere un consigliere di minoranza». Quanto alla sconfitta: «Siamo stati troppo buoni nella nostra campagna elettorale cercando di incentrarla solo sulle proposte».

Davide Piol

