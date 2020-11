Tre visite guidate online per scoprire il Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno, chiuso come tutti i musei d'Italia causa pandemia: sono in programma il 15 e 29 novembre alle 11 e il 21 novembre alle 18. Comodamente seduti da casa, si potrà così entrare virtualmente nella splendida Gypsotheca di Possagno, passeggiando per il giardino e tra le stanze abitate proprio dal grande scultore del neoclassicismo.

Sarà quindi possibile scoprire il complesso museale, collocato nell'originale basilica (1836) e nell'ampliamento progettato da Carlo Scarpa (1957), che raccoglie i modelli originali in gesso dai quali sono stati tradotti i marmi che oggi si trovano nei più importanti musei del mondo. Nella Casa natale di Canova, poi, sono custodite le opere pittoriche, i disegni, le incisioni e gli effetti personali dell'artista.

«Abbiamo deciso di mantenere attivo il contatto con il nostro pubblico - dicono dal Museo - Oltre a proporvi le nostre visite guidate abbiamo deciso di rendere fruibile online anche la visita guidata con il direttore dal titolo: Canova e la Fede già programmata per sabato 28 novembre alle 16». La visita guidata con Moira Mascotto accompagnerà i visitatori proprio alla scoperta di aspetto intimo dello vita dello scultore. Dopo un'introduzione al Museo e alla Gypsotheca, si avrà modo di soffermarsi su alcune sculture come la Pietà, la Religione, le metope.

