CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla scadenza del bando regionale per l'accesso ai risarcimenti per danni subiti dalla tempesta Vaia di fine ottobre 2018, sono state contate 930 richieste per un ammontare di 90 milioni di euro. Cifra a valenza regionale che per circa la metà fa capo alla provincia di Belluno, soprattutto in termini di istanze da parte di persone private. L'altra metà se l'aggiudica il comparto agricolo, specie del Trevigiano.Entro l'autunno è prevista la liquidazione della prima tranche mentre la seconda sarà erogata a marzo 2020. «Cifra ben superiore -...