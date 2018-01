Alla sbarra sette nomadi ex via Bassette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(m.a.) Giudizio immediato per una banda composta da sette nomadi, ex campo di via Bassette, accusati di avere compiuto una serie di furti tra il dicembre del 2014 e il settembre del 2015 a Padova all'Interporto e poi a Limena e Albignasego. I sette andranno alla sbarra il prossimo 12 giugno. Sono Elvis Seferovic di 50 anni, il capo, salito alla ribalta delle cronache locali a febbraio del 2017 per avere donato un rene alla moglie malata. Quindi altri quattro ex del campo di via Bassette: Mercedes Seferovic di 23 anni, Drenko Hmetovic di 24...