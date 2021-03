PORTO

MESTRE Circa 4 mila operatori delle forze dell'ordine della provincia di Venezia andranno a vaccinarsi nella stazione Marittima di Venezia. Navi da crociera non ce ne sono e quindi gli ampi spazi dedicati ai passeggeri, ma anche ai convegni internazionali che negli ultimi anni sono diventati un fiore all'occhiello della Vtp (la società Venezia terminal passeggeri che gestisce la struttura), possono essere destinati alle vaccinazioni. L'iniziativa è di Vtp che ha offerto gratuitamente i 4 mila metri quadrati del terminal 103 il quale, così, è stato attrezzato come un vero e proprio hub grazie alla collaborazione di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Adspmas), Questura, Protezione Civile e Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco. L'attività, coordinata dal team sanitario della Questura, seguirà un percorso graduale e compatibile con la disponibilità delle dosi: si partirà con sei postazioni per l'accoglienza e di altrettante per le vaccinazioni, dalle 9 alle 17 nei giorni feriali. Verranno impegnati numerosi team di medici e infermieri anch'essi delle forze dell'ordine. Sarà presente un presidio fisso della Protezione civile e un'ambulanza con personale pronto ad ogni evenienza, mentre le aree per la vaccinazione saranno pulite e sanificate ogni giorno. «Grazie alla collaborazione con le istituzioni, in pochi giorni siamo riusciti ad allestire un hub sicuro, efficiente e logisticamente adeguato - hanno commentato Fabrizio Spagna, presidente di Vtp, e il direttore Galliano Di Marco -: È un segnale positivo per i nostri lavoratori e per il territorio: da un lato la conferma della sinergia tra porto e città, dall'altro l'attesa di una nuova normalità con il ritorno delle crociere nella seconda metà del 2021». (e.t.)

