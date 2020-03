LA DISCUSSIONE

TREVISO Sono 5 i milioni che arriveranno nella Marca dei 400 messi a disposizione dal Governo attraverso la Protezione civile per l'immediata emergenza. Mariarosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, professa praticità: «I 400 stanziati non saranno molti. Anzi, non lo sono proprio. Ma sono intanto qualcosa. Non mi pare il caso di fare polemiche anche su questo. E pure nei nostri comuni ci sono persone che fanno fatica a fare la spesa. Anche un piccolo contributo, in questo frangente, torna utile». Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Nazionale, la vede invece maniera opposta: «Poco più di un'elemosina il contributo che arriverà a tutti i Comuni d'Italia dal Governo attraverso la Protezione Civile - ribadisce molto schiettamente - quattrocento milioni euro per il sostegno alimentare delle nostre famiglie, qualche euro per le persone in difficoltà, non bastano». Visioni opposte.

PRAGMATICA

Barazza, attualmente anche vicesindaco di Cappella Maggiore dopo aver fatto due mandati da primo cittadino, bada al sodo: «Quelle che faccio sono solo mie riflessioni - premette - il testo del decreto non l'ho ancora visto ma a quanto si è capito in queste prime battute, i 400 milioni di euro saranno subito a disposizione sotto forma di buoni per fare la spesa da dare alle persone in gravi difficoltà. Ripeto: sono pochi se si pensa che verranno distribuiti agli ottomila comuni italiani, ma rappresentano un segnale positivo. Anche per la nostra provincia: conosco varie situazioni di persone, nei nostri territori, che in questi giorni hanno grandi difficoltà a comprare generi alimentari. Più che pensare a fare polemica, mi preoccuperei di più a pensare come individuare i casi più bisognosi d'aiuto e come fare a distribuire le risorse».

LA SFIDA

Barazza non segue Conte nella critica al provvedimento. Il sindaco/presidente dell'Anci sottolinea che il Veneto ha bisogno soprattutto di interventi a sostegno dei commercianti, delle piccole e piccolissime imprese ormai a terra e non di buoni per la spesa. Anche Barazza ne è convinta, ma replica: «È vero, ma non confondiamo gli ambiti. I 400 milioni sono per un aiuto immediato, per far fronte ad esigenze primarie e impellenti. E non si dica che questi problemi riguardano solo le regioni meridionali, perché famiglie in difficoltà ci sono anche nei nostri territori. E non manca molto per avere persone rimaste senza soldi anche nella nostra provincia, nei nostri comuni. In quest'ottica tutti gli aiuti sono buoni e vanno accolti. Anche se piccoli». Ma la realtà trevigiana è fatta dei piccoli imprenditori spinti sull'orlo del baratro dal contagio e dal blocco delle attività commerciale e di quasi tutte quelle produttive. Barazza qui sposa la linea di Conte: vanno aiutate. Ma con provvedimenti distinti: «Altro discorso invece sono gli aiuti per le imprese e le categorie - afferma - e qui sono perfettamente d'accordo che servono misure immediate e in tempi brevi, ma parliamo di provvedimenti diversi. Intanto il Governo ha dato una prima, immediata, risposta per affrontare i problemi dei prossimi 15 giorni. E lo trovo positivo: è stato reattivo rispetto alle impellenti esigenze dei comuni».

L'ASCOLTO

Altro tema: il Governo ascolta poco i sindaci. Anche qui Barazza ha un'opinione divergente rispetto a quella del presidente dell'Anci: «Il Governo si confronta con l'Anci, la conferenza di sabato in cui il presidente del Consiglio ha annunciato i nuovi provvedimenti, è stata fatta assieme al presidente nazionale dell'Anci De Caro. In Italia ci sono ottomila sindaci, non possiamo mica pensare che il Governo parli con tutti e ragioni con ottomila teste. Si confronta con gli organi che li rappresentano. Magari sarà l'Anci a dover fare da coordinatore e a far emergere le esigenze che si muovono al suo interno». Detto questo, è vero che i sindaci vadano ascoltati molto di più: «Sicuramente vanno ascoltati, sono loro che hanno il polso della situazione. Ma, ripeto, il confronto va fatto con chi li rappresenta. E questo avviene. Questo Governo sta dando dimostrazione di prendere in considerazione le esigenze dei territori».

Paolo Calia

