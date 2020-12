Un Natale per le case di riposo che hanno combattuto il coronavirus, diverso ma nel segno della vicinanza. C'è chi ha giocato d'anticipo, come la Valbelluna Servizi srl di Borgo Valbelluna, che all'inizio dell'autunno ha attivato, in aggiunta alle videochiamate, le visite in prossimità di alcune vetrate con utilizzo di interfono (sono state temporaneamente sospese nei soli nuclei Covid) con buoni riscontri sia dai familiari che dagli ospiti.

Al centro servizi Casa Charitas Lamon è stato potenziato il numero dei tablet. Il direttore Gianpaolo Sommariva, inoltre, in accordo con i vertici della struttura, ha già reclutato per Natale varie figure professionali: «Saremo noi a chiamare le famiglie. Inoltre, fra qualche tempo, attiveremo gli spazi allestiti con interfono». Da ieri è stato anche riattivato il servizio delle visite agli ospiti della Casa di Riposo Ing. C. Testolini di Limana. Le strutture che hanno focolai, invece, sono per ora quelle di Quero e di Belluno, oltre a qualche casa di riposo a Feltre. Dalla Maria Gaggia Lante di Belluno è Paolo Piazza, il direttore, a comunicare: «Nelle giornate di mercoledì e giovedì abbiamo registrato due ulteriori decessi di residenti risultati positivi al Covid: il totale sale perciò a 7. Attualmente sono 42 gli anziani positivi; siamo in attesa dell'esito di alcuni molecolari. Ricordiamo che fino ad oggi 8 residenti si sono negativizzati. I dipendenti di Sersa positivi ad oggi sono 19, più 2 di altre ditte che lavorano comunque nella nostra struttura. Comunichiamo inoltre, con piacere e gratitudine, la decisione del club Inner Wheel di Belluno di coprire interamente il costo della realizzazione della stanza degli incontri».

