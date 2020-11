A CAORLE

Rallenta la curva dei contagi nelle case di riposo ma l'emergenza rimane. Alla Don Moschetta di Caorle, se a metà della scorsa settimana i contagi erano in tutto 37 (27 pazienti e 10 dipendenti), nel fine settimana il numero si è arrestato a 30 contagi tra i pazienti e 10 tra i lavoratori dellazienda speciale che gestisce la casa di riposo. Si tratta di dati in attesa di conferma con i tamponi molecolari, il cui esito dovrebbe essere comunicato a breve dallazienda sanitaria. Fortunatamente quasi tutti i contagiati sono asintomatici o lievemente sintomatici. Solamente un paio di persone presentano sintomi più rilevanti. Ogni due giorni, comunque, i medici dellUlss 4 si recano nella casa di riposo di viale Buonarroti per monitorare le condizioni di tutti gli ospiti. Secondo il direttore dellazienda speciale Don Moschetta Paolo Giacopello, dallanalisi dei dati sembrerebbe che la proliferazione dei contagi sia stata almeno per il momento arginata. Tra gli ospiti che si trovano nelle aree non Covid della casa di riposo non si sono registrati ulteriori contagi negli ultimi giorni: un risultato che fa sperare nel superamento di questa prima fase di emergenza. In questi giorni peraltro la casa di riposo Don Moschetta è stata al centro di una lodevole iniziativa promossa dai familiari di alcuni ospiti: grazie alla generosità di familiari, cittadini e di alcune attività commerciali, una decina di tablet sono stati donati alla struttura di ricovero per anziani.

AGLI ALBERONI

Agli Alberoni invece sono ancora 29 gli ospiti positivi alla casa di riposo Stella Maris. A questi vanno aggiunti, stando ai dati aggiornati a domenica sera, altri 15 tra personale medico e sanitario. In tutto quindi 44 contagiati. Numeri importanti anche se pare che la curva del contagio stia cominciando a scendere.

Tutti gli ospiti sono rimasti all'interno della struttura sociosanitaria, nessuno ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Il focolaio perciò è ancora di proporzioni importanti. La cooperativa Codess che ha in mano la gestione della casa di riposo Stella Maris ed anche il vicino Carlo Steeb ha messo in atto tutti i protocolli previsti da questa emergenza sanitaria in entrambe le strutture.

Una parte dell'edificio allo Stella Maris è stata ben attrezzata come reparto Covid con percorsi differenziati. Misure che, nell'ottica del contenimento del virus, hanno cominciato a portare i loro frutti in modo significativo.

Fino a questo momento, infatti, si sono negativizzate, dall'inizio della seconda ondata, altri 29 pazienti e 13 addetti del personale. Nel picco massimo dell'emergenza, fino ad ora registrata, c'erano perciò 58 pazienti e 28 dipendenti impiegati all'interno della struttura che hanno contratto il Coronavirus. Al Carlo Steeb invece il contagio ha avuto, fino ad oggi, un impatto molto minore. Si è cominciato con 3 pazienti positivi, 2 dei quali si sono già negativizzati al virus, mentre l'ultimo è ancora in isolamento ma in via di guarigioni. I sindacati Cgil e Uil hanno richiesto alla direzione di area della Codess, che gli sforzi del personale possano essere premiati riconoscendo un'indennità Covid.

