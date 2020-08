In parallelo rispetto al lavoro svolto dal sistema sanitario regionale, aumenta anche la pressione sui laboratori privati che garantiscono - a pagamento - di poter effettuare il tampone al rientro da Paesi come Croazia, Spagna, Malta e Grecia. È il caso ad esempio della Diagnostica 53 di Azzano Decimo, che negli ultimi giorni ha processato più di 100 test dedicati esclusivamente a chi è tornato dai luoghi per i quali il governo chiede il tampone obbligatorio. «Quando è stata emessa l'ordinanza (il 14 agosto, ndr) ci siamo immediatamente attrezzati, appoggiandosi anche al nostro laboratorio di Udine per l'approvvigionamento e l'analisi dei tamponi. Abbiamo quattro infermiere dedicate e non ci siamo mai fermati - spiegano dallo studio privato azzanese -. Stiamo effettuando un'operazione di tamponi a tappeto, abbiamo a disposizione tutto il materiale che serve in questa situazione». Un test nella clinica privata costa 89,5 euro. Viene effettuato in media dopo 48 ore dalla prenotazione da parte del cittadino e in un giorno si ottengono i risultati. Ovviamente in questo momento il picco è rappresentato da chi rientra dalle vacanze all'estero: «Soprattutto dalla Croazia - spiegano dalla Diagnostica 53 -, ma anche dalla Spagna. Si tratta non solo di giovani, ma anche di molte famiglie. Sino ad oggi non abbiamo avuto alcun caso positivo tra i test che abbiamo effettuato. E sono più di 100». Ci sono poi i tamponi richiesti dalle aziende per il ritorno dalle ferie dei propri dipendenti: «Ne abbiamo processati più di 300 - spiegano - ma questa è un'operazione che va avanti da più tempo rispetto a quella legata al rientro dai Paesi definiti a rischio». Un lavoro incessante che non si ferma nemmeno nei festivi e che crescerà nei prossimi giorni.

