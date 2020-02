Carnevale resistente, autorganizzato e autofinanziato in due dei luoghi più vivi e autentici della città: Bragora (Campo Bandiera e Moro) e via Garibaldi. Mentre Venezia sta per essere nuovamente presa d'assalto dai turisti, residenti e associazioni si sono organizzate per dare vita a momenti di divertimento e condivisione. Alla Bragora, Veneziamiofuturo in collaborazione con altre realtà organizza per oggi dalle 15.30 una festa che ha un tema emblematico ispirato alle avventure di Asterix, l'eroico gallo che con i suoi concittadini resisteva in un villaggio circondato dalle truppe romane. «Nei sestieri assediati dalle legioni turistiche e dalla legionella da crociera, ci difendiamo anche così: con una festa a tema, liberamente ispirata al celebre villaggio disegnato da Albert Uderzo. Pozione magica in distribuzione all'ingresso, e altre sorprese in corso di preparazione», si legge sull'evento pubblicizzato su facebook.

Meno polemico ma altrettanto partecipato, è il Carnevale di Casteo. Ormai una tradizione e un appuntamento imperdibile per tutti i veneziani, della zona e non. Gli organizzatori per questa edizione hanno fatto le cose in grande, spendendo tempo ed energie tra richieste di permessi che tardavano ad arrivare e volontà di coinvolgere più soggetti possibili, dalle scuole della zona come la materna di Sant'Elena e il Nido Ciliegio, ai commercianti e gli esercenti. Gli eventi sono cominciati ieri con l'apertura di una enorme struttura gonfiabile a forma di castello che è stata presa d'assalto da bambini di ogni età, e sono proseguiti con il corteo e la festa delle Marie e le canzoni cantate da Lucio Bisuto, Franco Berti e gli Amici della Musica. Tra gli appuntamenti in programma oggi e nei prossimi giorni ci saranno laboratori di maschere alla Serra dei Giardini e alla Ludoteca la Luna nel pozzo, animazioni e trucca bimbi, aperitivi con dj set, concerti e sfilate in maschera. (A.C.)

