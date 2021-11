Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSOCIAZIONI E SEDIPORDENONE Dopo una serie di traslochi, l'Unicef trova definitivamente casa in una sede prestigiosa, gli spazi espositivi dell'ex Provincia, in corso Garibaldi. Negli ultimi due anni il comitato regionale e provinciale aveva dovuto fare più volte le valigie: all'inizio del 2019 aveva dovuto lasciare liberi i locali dell'ex Cartiera del parco i San Valentino per il tempo dei lavori di realizzazione del parco inclusivo, e si...