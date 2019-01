All'Udinese non basta Okaka-gol, decide Gervinho

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Doccia fredda per l'Udinese ieri alla Dacia Arena. Dopo la lunga sosta del campionato di serie A, la ripartenza è stata pessima: ha vinto 2-1 il Parma, per altro non nuovo ai colpacci esterni. Emiliani in vantaggio nel primo tempo grazie al bomber Inglese, freddo dal dischetto a battere Musso dopo undici minuti di gioco. Il fallo di De Paul su Gervinho, molto discusso, è stato rivisto alla Var. La reazione dei bianconeri non è apparsa immediata, anche perché la squadra di D'Aversa è maestra nel chiudersi con due linee strette e ordinate...