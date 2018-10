All'Udinese contro la Juve servono i gol di Lasagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un gol in sette partite, condite da errori marchiani davanti alla porta avversaria. Il modulo tattico che Julio Velazquez ha fatto indossare all'Udinese mette in difficoltà Kevin Lasagna, che anche a Bologna ha di che rammaricarsi. Ma anzichè guardare al passato conviene volgere lo sguardo all'immediato futuro, costituito da una Juventus alla quale l'innesto estivo di Cristiano Ronaldo sembra aver conferito in campionato dei super poteri: sette vittorie su sette, in base alle quali anche un affezionato friulano d'adozione (e doppio ex) come...