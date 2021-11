Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOCAMPOSAMPIERO Per l'ospedale di Camposampiero nei prossimi sette anni sono in arrivo quasi 48 milioni di euro. Il piano generale degli interventi programmati dall'Ulss 6 Euganea prevede per il Pietro Cosma un corposo piano di migliorie che vanno dalla messa a norma sismica e antincendio delle strutture, alla sistemazione urgente di alcuni reparti, fino agli interventi più esterni. Il tutto da realizzare in due fasi: una che si...