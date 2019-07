All'inferno e ritorno, c'è da imparare dagli errori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla fine delle montagne russe si arriva sempre col cuore in gola, un po' stravolti e quasi felici per essere arrivati al capolinea. Probabilmente sono le sensazioni che stanno vivendo il presidente americano Tacopina, il suo staff e tutti coloro che hanno il Venezia calcio nel cuore dopo un mese vissuto pericolosamente, con un piede e mezzo sempre in serie C. Si potrebbe così raccontare la storia della squadra che retrocesse (virtualmente) tre volte e poi si salvò: pensate al terribile 1-4 subito in casa dal Crotone, ai minuti finali...