PORDENONE La scelta di trasformarlo in un reparto Covid super-blindato, nel cuore dell'emergenza sanitaria aveva sollevato un polverone. Ma oggi l'Hospice di San Vito al Tagliamento è pronto a voltare pagina e a tornare un polo di riferimento per le cure dei pazienti terminali, riaccogliendo buona parte dei degenti trasferiti in tutta fretta a Sacile. Ma per decretare la chiusura del reparto Covid manca ancora un passo: all'interno dell'Hospice infatti ci sono ancora quattro pazienti, di cui solamente due positivi. Sono sempre meno, ma non si può ancora procedere con la sanificazione e la riconversione della struttura.

A spiegare come stanno le cose è la dottoressa Anna Maria Conte, che ha guidato il reparto Covid dell'Hospice sanvitese nei giorni caldi dell'emergenza, quando dall'ospedale di Pordenone arrivavano i pazienti in via di guarigione ma anche quelli che non avevano risposto alle terapie e che affrontavano gli ultimi giorni di vita lontani dagli affetti e dai familiari. Oggi l'Hospice è di fatto l'ultimo e unico reparto Covid di tutta la provincia, dal momento che il Santa Maria degli Angeli di Pordenone ha smaltito tutti i pazienti contagiati. Nella struttura sanvitese ci sono quattro persone ricoverate: due sono negative al tampone e le altre due risultano ancora positive. I pazienti negativi saranno dimessi probabilmente già domani: si tratta di ospiti della casa di riposo di Castions di Zoppola che ormai hanno sconfitto la malattia ma che attendono il trasferimento nella Rsa di Maniago, designata quale rifugio per i pazienti guariti che non possono attualmente rientrare alla Micoli-Toscano.

Uno dei due pazienti positivi dell'Hospice dovrebbe ricevere a breve il tampone negativo e lasciare anch'egli la struttura, mentre invece l'ultima paziente rappresenta un caso praticamente unico in tutta la provincia. Si tratta infatti di un'anziana sanvitese di 102 anni che risulta positiva al Coronavirus addirittura da due mesi e mezzo. Ha dovuto affrontare qualcosa come 15 tamponi di controllo, ma sino ad oggi è risultata sempre positiva al secondo test, quello che conferma la guarigione o decreta - come nel suo caso - la prosecuzione della degenza. Si tratta ormai di una paziente del tutto asintomatica, ma non ancora libera dal contagio. Una volta negativizzata, l'Hospice potrà essere sanificato.

