All'entrata tutto era filato liscio. Controlli rigorosi all'ingresso e il rispetto del distanziamento sociale. Ma all'alba la situazione è radicalmente cambiata e la festa è terminata con i giovani ammassati uno sull'altro (e senza mascherina) a ballare sotto alla consolle del deejay. Nell'occhio del ciclone, con i video girati dagli stessi ragazzi - è la discoteca il Muretto di Jesolo, uno dei locali più conosciuti di tutto il Nordest che sabato ha riaperto i battenti e inaugurato la nuova stagione.

Se, da un lato, era stata ridotta la capienza, misurata la temperatura a tutti i clienti all'ingresso ed erano state invitate le forze dell'ordine per verificare l'organizzazione in piena regola, i problemi sono sorti all'alba quando in pista è stato difficile mantenere le distanze. E per le ultime canzoni mixate il risultato è stato quello di avere diversi giovani ammassati sotto il palco, oltretutto senza utilizzare alcun dispositivo di protezione individuale. Tito Pinton, storico gestore del Muretto, si difende: «Il nostro personale ha invitato tutti a rispettare le regole, forse alla fine qualcuno si è fatto prendere dall'entusiasmo: i ragazzi quando ballano si tolgono la mascherina. Queste sono situazioni che accadono ovunque, non solo da noi». Ma la polemica divampa.

