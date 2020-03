Dottore proclamato via Skype dentro la zona rossa causa coronavirus. Senza mettere il piede fuori di casa. «Non mi sarei mai immaginato così la laurea. Ma è stata un'esperienza interessante». Francesco Rizzotto, 25 anni, nato a Bassano ma residente a Borso del Grappa, nel Trevigiano, ieri mattina, è stato «il primo laureato magistrale in Scienze e tecnologie alimentari» di questa sessione dell'ateneo di Udine (e a ben vedere, della storia dell'Università friulana) a discutere la tesi e ottenere la proclamazione on line. Il primo di una lunga serie, visto che, come spiega il direttore del dipartimento Paolo Ceccon, in questa settimana «sono previste 122 discussioni via Skype», di cui 26 solo ieri, con commissioni insediate «in due aule attrezzate al polo dei Rizzi e in via Sondrio», commissari a distanza di sicurezza e laureandi lontani anche chilometri. La corona d'alloro appoggiata alla tastiera del pc. «Sono stato il primo del mio corso a laurearmi via Skype. È stato provvidenziale: fino a qualche tempo fa si pensava che non ci saremmo laureati causa virus. Invece, mercoledì scorso ho discusso la tesi davanti allo schermo del coputer di casa, oggi (ieri ndr) ho fatto 10 minuti di esposizione, poi c'è stata qualche domanda e infine la proclamazione. Sempre via Skype».

