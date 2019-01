CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

All'asta le quote di En&En. Prezzo base: 800mila euro. È il nuovo capitolo del tracollo della società Energie per Energie costituita nel 2002 su iniziativa di Confindustria Belluno Dolomiti e che accorpava aziende con l'obiettivo di puntare sullo sfruttamento idroelettrico. La società, divenuta nel frattempo privata, è stata dichiarata fallita il 27 marzo 2018. En&En realizzava progetti imprenditoriali in campo energetico: individuava i siti utili, realizzava studi di fattibilità e progetti esecutivi, assegnava i lavori di realizzazione...