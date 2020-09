IL QUADRO

UDINE «Il miracolo si è compiuto». Si è concesso una battuta, per stemperare la tensione, il parroco di Bertiolo don Davide Gani, che ieri sera ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo, dopo gli esiti dei tamponi sulle due insegnanti del bimbo della sezione Grandi dell'asilo parrocchiale risultato positivo al test e su altri due piccoli della sezione Primavera che avevano dei sintomi sospetti. «Le maestre - diceva ieri sera don Davide - sono risultate negative e lo stesso anche i due bimbi della sezione primavera sottoposti al tampone. Mi pare che negativi siano anche i familiari del bimbo contagiato. È andata bene. Lunedì rientreranno all'asilo i bambini che non erano stati in classe con il piccolo il venerdì in cui è venuto a scuola. Gli altri dovranno comunque restare a casa fino a giovedì prossimo, come la loro maestra. Abbiamo avuto un grande aiuto dall'Azienda sanitaria e anche dalla Fism», ribadisce il sacerdote. Era ancora in attesa degli esiti ieri, invece, Oliviero Barbieri, il preside del liceo Einstein di Cervignano dove è stato trovato un alunno 14enne positivo (è il terzo caso, dopo il ragazzo e la ragazza contagiati in un altro istituto cervignanese diretto da Barbieri, l'Iti). «Oggi (ieri ndr) sono stati fatti i test a questo secondo gruppo, di una ventina di persone. Sapremo gli esiti i prossimi. I sanitari stanno cercando di capire le relazioni e l'origine del contagio: i due plessi sono in edifici completamente diversi. Ma il secondo contagiato e il terzo sono amici e potrebbero aver frequentato gli stessi ambienti fuori dalla scuola. L'Azienda sanitaria ha fatto fare il tampone a tutti quelli del gruppo che frequentava il corso di potenziamento con il 14enne risultato positivo all'Einstein. Erano una quindicina in classe, ma il dipartimento ha voluto estendere gli esami ad altri ragazzi che aveva frequentato l'alunno. I corsi sono stati sospesi solo per questi allievi, gli altri si fanno, salvo quello in cui deve insegnare uno dei docenti che rimane in quarantena fiduciaria.

In provincia di Udine, secondo i dati attestati alle 12 di ieri, risultavano alla Regione 13 nuovi positivi dei 39 contagiati di tutto il Fvg. Come spiega il vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi, «molti casi sono legati al rientro da fuori regione. Fra i nuovi positivi anche diversi richiedenti asilo, fra cui un minore straniero asintomatico che è in quarantena in provincia di Udine. Anche i casi rilevati con il contact tracing sono legati a positività di importazione». Il flop dei test sierologici sul personale della scuola (in Fvg lo ha fatto uno su due, in provincia uno su tre) fa riflettere Riccardi, anche se il dato non si discosta da «quello nazionale»: «Quando si fanno queste cose - dice - non si può lasciare la scelta al volontariato. Forse sarò esagerato, ma io personalmente avrei imposto i test sierologici al personale della scuola. Poi, certo, dai riscontri sul 50% del personale, si vede che i dati dei contagiati sono molto bassi». Nei laboratori udinesi i ricercatori lavorano per cercare di capire, dai tamponi, chi è più potenzialmente contagioso (grazie alla ricerca della proteina): «Guardiamo sempre con interesse a qualsiasi innovazione. Per ora procediamo con il lavoro fatto», si limita a dire Riccardi. Secondo i dati diffusi ieri, sono scesi a due (uno in meno) i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 18 i malati in altri reparti.

