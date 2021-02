MESTRE Hub del Veneto per i vaccini Moderna, il destino toccato in sorte dalla farmacia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. È qui che ogni settimana arrivano sia le 7.020 dosi di vaccini prodotti da Pfizer - a Mestre consegnati per tutto il territorio provinciale - sia quelli prodotti da Moderna, che arrivano e sono conservati all'Angelo per la regione.

Dosi destinate, secondo i piani regionali, alla popolazione anziana sul territorio, che ci si prepara a vaccinare nelle prossime settimane. «Due sono state fin qui le consegne effettuate a Mestre: in un primo momento sono state stoccate all'Angelo 7.800 dosi - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - mentre lunedì ne sono arrivate altre 5.400. Di queste 13.200 dosi di Moderna, 1850 sono per l'Ulss 3 e sono solo un punto di partenza. Sarà necessario riceverne di più per organizzare e garantire il programma vaccinale dei nostri anziani». Diverse le modalità di conservazione dei due vaccini: «Sia il Moderna che il Pfizer - spiega il responsabile, il dottor Filippo Manfrin - sono conservati congelati, e una volta scongelati vanno somministrati nei tempi previsti dai produttori: non possono essere ricongelati. Per i Moderna, che richiedono la conservazione a -20 gradi, utilizziamo un congelatore speciale mentre per il Pfizer utilizziamo l'ultracongelatore - sottolinea sempre Manfrin - messo a disposizione dalla Regione e che consente di conservare le fiale alla temperatura di -70 gradi».

