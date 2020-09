Al bambino lacrimano gli occhi: attivato il protocollo, isolato e rimandato a casa. E' successo ieri mattina alla scuola dell'infanzia di Valli di Chioggia. Un bambino presentava problemi agli occhi e le maestre, tenendo conto della lista dei sintomi e delle precauzioni adottate per riaprire le scuole in tempi di Covid 19 non hanno avuto scelta: hanno isolato il bimbo e chiamato la madre al lavoro per farlo venire a prendere. A nulla sono valse le spiegazioni del genitore: «E' un'allergia stagionale, è normale che in questo periodo gli lacrimino gli occhi». Il protocollo infatti è rigido e parla chiaro: la congiuntivite è uno dei sintomi di allarme, le maestre quindi non hanno avuto altra scelta e così alla mamma non è rimasto altro da fare che uscire dal posto di lavoro recarsi all'asilo di Valli di Chioggia e riportare a casa il figlio. Verosimilmente, una volta visto dal pediatra, dovrebbe ritornare a scuola già domani quando la diagnosi di allergia stagionale sarà certificata. In caso contrario, qualora il medico decidesse di approfondire la situazione, sarà sottoposto al tampone dal cui esito poi dipenderanno le sorti di chi è stato a contatto per le poche ore di ieri mattina con lui. Un episodio analogo si era verificato l'altro giorno a Mira. Il primo giorno di scuola, lunedì 14, una bambina di 9 anni ha avuto un leggero episodio di diarrea, che, secondo il padre poteva essere legato all'emozione di tornare a scuola dopo 9 mesi a casa. I genitori hanno comunque preferito tenerla a casa per precauzione. L'altro ieri, poiché la bambina stava bene e non si erano verificati altri episodi, l'hanno portata a scuola. Al padre è stata chiesta l'autodichiarazione che però non ha firmato poiché la diarrea è contemplata tra i sintomi del Covid, e allora è stato invitato a portarla a casa e a chiamare il pediatra. Il medico, avvertito telefonicamente, ha inserito la bimba nella lista d'attesa per il tampone, in quarantena, con obbligo di domicilio. Quindi uno dei due genitori dovrà restare a casa dal lavoro fino all'esito del tampone. In questi casi i disagi per le famiglie e per gli alunni sono davvero forti. (M.Bio.)

