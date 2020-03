ALL'AGOSTI

Anche l'Istituto Agosti di Belluno si sta organizzando in queste ore per non lasciare i ragazzi e i bambini con le mani in mano per un'intera settimana. La scuola riunisce elementari e medie in un unico plesso e si trova a Baldenich. Il dirigente, don Alberto, esclude le lezioni online e punta invece allo studio a casa e allo svolgimento di compiti assegnati da maestri e professori. «Oggi ci troviamo con gli insegnanti spiega - , poi ciascuno per la sua materia si occuperà di dare ai bambini e ai ragazzi dei compiti in modo da usare questi giorni in modo proficuo. Le lezioni online non sono possibili, gli studenti sono ancora piccoli per questa forma di insegnamento, ci sarebbe bisogno dei genitori presenti in stanza per assicurare un buon risultato, perciò evitiamo». L'Agosti ha sospeso anche le attività di studio assistito del pomeriggio, i laboratori e anche le giornate sportive della scorsa settimana, naturalmente, sono state annullate. «Queste sono giornate difficili le parole di don Alberto -, bisogna organizzarsi e tenere duro. Fino a disposizioni contrarie da parte del Governo noi, comunque, termineremo le lezioni a giugno come da calendario scolastico, non sono per ora previsti slittamenti».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA