ERACLEA

«Alessio era prudente, se doveva guidare non beveva alcolici, ma soprattutto era responsabile, sapeva sempre quello che faceva». Lo sguardo è fisso nel vuoto, il viso è scavato dal dolore. Le parole sono quelle di Alfio Bragato, papà del 22enne di Ponte Crepaldo morto in seguito all'incidente lungo la strada provinciale 56, appena fuori dall'abitato di Mussetta. Fuori dalla loro casa di via Gabriele D'Annunzio cerca di trovare le parole giuste per ricordare il figlio. Attorno a lui alcuni vicini e parenti, che in modo composto cercano di confortare una famiglia unita e benvoluta da tutti, conosciuta a Eraclea ma anche a Jesolo. Nella città balneare Alfio gestisce una concessione per il noleggio di pedalò nella spiaggia di piazza Milano, proprio dove Alessio aveva iniziato a lavorare i primi impieghi estivi, un modo per raggiungere la propria indipendenza e per non gravare sui genitori, diplomandosi all'Istituto tecnico Scarpa Mattei di Fossalta di Piave. Da circa un anno era stato assunto come elettricista nella ditta Teso Impianti di San Donà.

Ieri mattina il tragico epilogo. È stato il padre a trovare Alessio incastrato tra le lamiere della sua auto. Fino all'ultimo ha sperato di poterlo salvare. L'allarme al 118 e le disperate invocazioni: «Alessio non mi lasciare, non mi lasciare». Ma il ragazzo non ce l'ha fatta.

IL RISVEGLIO E L'ANGOSCIA

«Sabato notte racconta mi sono svegliato alle 3.30 come faccio spesso, subito ho notato che Alessio non era rientrato, circostanza strana perché non faceva mai tardi e se capitava comunque avvisava me o la mamma Stefania. Ho iniziato a chiamarlo al telefonino, inutilmente. Allora mi è salita l'ansia. E sono uscito a cercarlo». Prima da un nipote poi a casa di un amico, ma l'auto di Alessio non c'era: «Speravo di trovarla parcheggiata lì augurandomi che non si fosse reso conto dell'ora». Alle 6 la decisione di imboccare la provinciale 56 fino a San Donà. «Un amico di Alessio prosegue l'uomo mi aveva detto che mio figlio, dopo aver trascorso il pomeriggio a Venezia, aveva passato la serata a San Donà a casa di un'amica per mangiare una pizza in compagnia. Con un amico di famiglia abbiamo ripercorso la strada fino a Mussetta. Poi abbiamo visto l'auto nel fossato...» e la voce di papà Alfio si incrina e gli occhi diventano lucidi ma ammette: «Ormai non ho più nemmeno la forza di piangere». Poi riprende: «Mi piacerebbe venisse fatta chiarezza su cosa è veramente accaduto. Lo ripeto Alessio era prudente, non correva e gli amici mi hanno confermato che sabato sera non aveva bevuto. Secondo i primi rilievi fatti dai carabinieri sembra che sia sbandato da solo ma non mi dio pace. Perché? Cosa è successo?». A fargli coraggio c'è anche Michele, zio di Alessio, che punta il dito sulla questione sicurezza: «Quella strada dice ha una scarpata di 4 metri, perché non c'è un guardrail? Forse mio nipote si sarebbe potuto salvare». Diverse le testimonianze di cordoglio che ieri sono arrivate alla famiglia, comprese quelle della sindaca Nadia Zanchin, che ha espresso il cordoglio dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità. Lo stesso Comune, per quanto di competenza, si è messo a disposizione della famiglia.

G.Bab

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA