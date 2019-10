CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro OrsiniUna delle attività intellettuali più amate dagli europei è ciò che i sociologi chiamano dislocazione dell'aggressività verso un nemico esterno, che oggi consiste nel processare la Turchia, salvo chiudere gli occhi quando le prove smentiscono le accuse. Erdogan fu a lungo accusato di non voler combattere contro l'Isis, ma poi i soldati turchi andarono all'attacco, mentre l'Europa restava a guardare o bombardava con gli aerei per non avere vittime sul campo. Erdogan è stato anche accusato di trarre profitto...