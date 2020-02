Alessandro Orsini



Un estremista di destra ha aperto il fuoco in due locali ad Hanau abitualmente frequentati da turchi. Spiegare una strage terroristica richiede di osservare la personalità dell'attentatore e la società in cui è maturata la sua pulsione omicida. Per quanto riguarda le caratteristiche individuali, siamo davanti a un caso ricorrente. Durante le mie ricerche etnografiche all'interno dei gruppi neofascisti, ho trovato che i terroristi di estrema destra sono caratterizzati da un universo mentale che presenta sette caratteristiche cognitive.

Sono troppe per poterle riassumere in questa sede. Mi limiterò, pertanto, a quella più deflagrante, che è la paranoia, da cui scaturisce ciò che ho proposto di chiamare l'ossessione per la purificazione ovvero il desiderio di sterminare intere categorie sociali per liberare il mondo dalla presenza del maligno. La paranoia dei terroristi di estrema destra nasce dalla convinzione che gli immigrati sbarchino sulle nostre coste con un piano segreto, che è quello di islamizzare l'Europa e ridurre in schiavitù i bianchi.

Ovviamente si tratta di un delirio: gli immigrati non si conoscono tra loro, non hanno capi, non si coordinano e non hanno alcun piano comune. Arrivano alla rinfusa e poi si disperdono. Alcuni hanno successo; molti altri svaniscono ai margini della società. (...)

