Alessandro Orsini Mike Pompeo è giunto in Italia sospinto dal processo che Trump dovrà affrontare in patria con l'accusa di avere tradito la Costituzione. Il segretario di Stato americano sta cercando di convincere diplomatici e ministri europei a testimoniare in favore di Trump o, quantomeno, a non rilasciare dichiarazioni che potrebbero danneggiarlo. Trump teme infatti due fascicoli pieni d'informazioni raccolte in Europa.Il primo fascicolo lo accusa di avere tramato con la Russia per danneggiare Hillary Clinton, sua rivale alle elezioni...