Alessandro OrsiniL'Italia sta per perdere quanto di più prezioso abbia nell'arena internazionale ovvero il suo rapporto privilegiato con la Libia. Esiste un modo più chiaro di dirlo: persa la Libia, gli italiani hanno perso tutto. Nel senso che hanno perso qualunque possibilità di essere influenti su un governo diverso dal proprio. È un modo ruvido, ma diretto, di chiarire che non conteranno più niente al di fuori dei propri confini. E siccome la sicurezza dell'Italia dipende, in larga parte, dalla Libia, questo costituisce il problema...