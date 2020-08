Alessandro Orsini

L'Italia deve stare attenta perché i suoi interessi nazionali sono a rischio. Nel Mediterraneo orientale si sta profilando uno scontro pericoloso. Francia, Grecia, Egitto, Israele e Cipro stanno costruendo una alleanza politica e militare contro la Turchia. Il 13 agosto scorso il presidente francese Macron ha inviato due caccia Rafale e la fregata Lafayette per proteggere la Grecia e ha avviato, sempre in funzione anti-turca, un accordo di cooperazione militare con Cipro, oltre a condurre esercitazioni al largo dell'isola di Creta.

Macron vorrebbe anche che la Nato si schierasse contro la Turchia, di cui fa parte dal 1952, e che l'Unione Europea imponesse sanzioni contro Erdogan. La reazione del governo Conte sarà un banco di prova per valutare la maturità politica dell'Italia. Gli italiani sono infatti giunti alla conclusione che la guerra contro Gheddafi fu un errore e, non a caso, i suoi sostenitori restano nell'ombra. Non ci sono politici che dicano: «Mi sono battuto per l'intervento militare in Libia nel 2011». Tutto ciò che sappiamo è che la Francia volle fortemente quella guerra, dannosissima per l'Italia.

Oggi gli italiani stanno commettendo un errore analogo nel Mediterraneo orientale. Cioè nella zona calda dove la Francia e la Turchia rischiano uno scontro militare. Come accadde nel 2011, gli italiani sono animati dalla stessa ingenuità: da una parte c'è un leader musulmano e dall'altra c'è un bravo cristiano.

