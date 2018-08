CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro OrsiniL'incontro tra Donald Trump e Giuseppe Conte porta un'ottima notizia agli italiani. Dopo la caduta di Gheddafi, e il caos scoppiato in Libia, il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo si è ridotto in modo significativo. Per recuperare le posizione perdute, all'Italia serve un alleato come Trump, il quale ha appena dichiarato che al governo Conte spetta il ruolo di protagonista nella stabilizzazione della Libia. L'espansione in politica internazionale richiede molte leve, tra cui le alleanze, e gli Stati Uniti sono l'alleato che...