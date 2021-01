Alessandro Orsini



L'assalto al Congresso americano ha rafforzato l'immagine internazionale di Biden, creando un'attesa mondiale per il giorno del suo insediamento. Il 20 gennaio 2021 è ormai divenuta una data fatidica. A differenza di quel che molti credono, il problema non sono le rivolte in sé, giacché vi sono rivolte che rafforzano la democrazia e altre che la indeboliscono. Sono, infatti, pochi i democratici che non abbiano solidarizzato con i neri che si sono rivoltati contro l'uccisione di George Floyd, il 25 maggio 2020. Il problema sono le motivazioni della rivolta e i suoi protagonisti.

Nel caso dell'assalto a Capitol Hill, la motivazione è che Trump non accetta la sconfitta, mentre i rivoltosi sono la parte più imbarazzante della democrazia americana. Il riferimento non è tanto alla pelle di montone di Jack Angeli, che, in fatto di forma, non ha fatto mancare niente, ma ai suoi accoliti con le magliette inneggianti l'Olocausto. Più delle corna dello sciamano, impressiona la felpa nera con la scritta: Campo di Auschwitz: il lavoro rende liberi, con un teschio sopra, tanto per chiarire, come se ne sentissimo il bisogno, che il messaggio è mortifero e non vitale. Trump ha perso nella sostanza e pure nella forma, il che, in politica, equivale a perdere su tutto il fronte. Questo, perlomeno, è quanto emerge dalle dichiarazioni dei leader mondiali. (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA