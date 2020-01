Alessandro Orsini

Il presidente Conte ha ricevuto a Roma il generale Haftar e sembra che, almeno per un giorno, che andrebbe goduto a lungo, le notizie buone superino quelle cattive. La buona notizia è che Haftar sembra essere aperto a una soluzione pacifica, per la prima volta dal giorno in cui ha dato inizio all'attacco contro Tripoli, il 4 aprile 2019. Non sappiamo se quest'apertura durerà, ma dobbiamo prima di tutto comprendere come sia stata possibile. Soltanto capendo le forze che hanno mosso Haftar potremo capire le forze che potrebbero fermarlo. E allora diremo subito che il merito principale è della Turchia. Ciò che sta accadendo in Libia è infatti di una semplicità estrema e può essere afferrato agevolmente da qualunque mente priva di pregiudizi. Per amore di chiarezza, spiegheremo questo dramma in tre punti o atti. Atto primo: Haftar aveva iniziato l'assalto contro Tripoli dopo essersi assicurato il sostegno di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Russia, Francia e, purtroppo, anche di Trump. Haftar è avanzato fino alle porte di Tripoli che, in preda alla disperazione, ha chiesto aiuto militare al governo Conte, il quale ha rifiutato per ragioni costituzionali e di opportunità strategica. La Costituzione italiana proibisce di risolvere le controversie internazionali con la guerra. Quanto alle ragioni strategiche, l'invio di armi al governo di Tripoli, da parte dell'Italia, avrebbe causato l'invio di armi (...)

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA