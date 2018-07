CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro OrsiniÈ iniziata una nuova era nei rapporti tra Stati Uniti e Russia. Trump assicura che non avrà più relazioni conflittuali con Putin e che il mondo beneficerà di questa nuova distensione. Nessuno mette in dubbio l'importanza dell'incontro in Finlandia. Che sia avvenuto è un bene, soprattutto per l'Italia, che ha un forte interesse a una rapida distensione con la Russia, incoraggiata dal governo di Giuseppe Conte e dall'opposizione. Tuttavia, sottoposte al vaglio della ragione, le parole di Trump perdono molto del loro vigore....