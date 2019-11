CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro OrsiniCinque soldati italiani in Iraq sono rimasti gravemente feriti a causa di una mina e uno di loro ha purtroppo subito l'amputazione di una gamba. All'analisi dei fatti vogliamo far precedere il nostro cordoglio. Per quanto i dati presenti sul sito del ministero della Difesa siano in aperta contraddizione in un grafico i soldati italiani in Iraq e in Kuwait sono 868 e in un altro 1.497 l'Italia risulta essere impegnata in 37 missioni, di cui 35 internazionali, in 22 Paesi, che impegnano 12,900 unità. Un dispiegamento così...