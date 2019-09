CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro CampiSulla carta dovrebbe essere un governo fortissimo, ben oltre i voti che otterrà in Parlamento. Una forza che sulla carta gli deriva dalla convergenza inedita (e per certi versi preoccupante) dei più diversi centri di potere, interni e internazionali, sulla personalità di Giuseppe Conte quale promotore e garante della nuova alleanza tra M5S e Pd. Operazione giudicata necessaria da Washington a Bruxelles per frenare il sovranismo salviniano e riportare l'Italia nel solco della tradizione europeista, ma tutt'altro che facile...