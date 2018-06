CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro CampiSino a due giorni si parlava di mettere in stato d'accusa il Capo dello Stato e di protestare nelle piazze in coincidenza (simbolicamente devastante) con la festa della Repubblica. Si temeva l'inizio di un'ondata speculativa sui mercati internazionali che avrebbe gravemente danneggiato i conti pubblici e i risparmi privati. Si lavorava all'ipotesi di un governo tecnico d'emergenza che rischiava seriamente di non essere votato da alcun gruppo parlamentare. Si dava quasi per scontato un voto anticipato nel cuore dell'estate che...