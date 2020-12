Alessandro Campi

Rimpasto, verifica, ribaltone, cabina di regia, rilancio Di questo si parla ormai da giorni nei palazzi del potere e nelle interviste ai diversi leader di partito. Se non fosse per la pandemia, sarebbe persino interessante. Il problema è che in questi giorni gli italiani hanno ben altri pensieri in testa. Su tutti, come evitare di ammalarsi e come festeggiare le prossime festività natalizie senza intristirsi troppo.

Senza dimenticare i molti cittadini la cui preoccupazione principale, ormai da mesi, è come far quadrare i conti in famiglia. Hanno poi una speranza nemmeno tanto segreta: che arrivi presto il vaccino e che soprattutto funzioni.

Se questo è il sentimento diffuso nella società, quanto può interessare il balletto che si è aperto intorno al futuro di Conte e del suo governo? Davvero poco, tanto più che il rischio serio, come spesso capita nella politica italiana, è che Renzi, Salvini, Zingaretti, Di Maio & C. stiano facendo tanto rumore per nulla.

Che possibilità reali ci sono che si vada ad elezioni anticipate? Nessuno a ben vedere le vuole, nemmeno l'opposizione, che si dice pronta al voto senza ancora avere uno straccio di programma da offrire agli elettori. È questa la ragione per cui il Capo dello Stato le minaccia a scopo dissuasivo. Ma anche la possibilità che nasca un nuovo governo con un nuovo presidente del Consiglio e magari una nuova maggioranza sembra piuttosto remota.

