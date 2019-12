CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro Campi Quest'oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio volerà a Tripoli. Sarà l'occasione per rimettere mano al dossier libico con l'Italia finalmente protagonista del gioco diplomatico che dovrebbe portare ad una soluzione politica per la guerra civile in corso ormai dal 2011? L'Italia avanzerà ai diversi contendenti una proposta di mediazione a nome dell'Europa, si limiterà a confermare il suo sostegno unilaterale al governo di Salvezza Nazionale presieduto da Fayez Serraj o proverà a muoversi in autonomia nel caso dovesse...