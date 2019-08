CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro Campi Per quanta pazza e ingarbugliata possa apparire la crisi politico-istituzionale innescata dalla decisione di Salvini d'interrompere la sua collaborazione al governo col M5S, siamo arrivati ad un punto nel quale agli attori in campo Quirinale e partiti sembrano rimaste soltanto due scelte: il voto anticipato o la costituzione di un esecutivo politico sostenuto in Parlamento dal Pd e dai grillini.Rispetto al caos prolungato che molti temono, l'esistenza di un'alternativa così secca è paradossalmente un segno di chiarezza,...