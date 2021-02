Alessandro Campi

Non può esserci nessun veto contro Conte sostengono in coro il Pd e il M5S. Giusto, condivisibile. Ma allora per puro buon senso, lasciamo perdere la logica o la ragionevolezza politica non può nemmeno esserci alcuna pregiudiziale a favore di Conte, come continuano a sostenere in coro il Pd e il M5S.

Eppure proprio questo sta accadendo: se Renzi, pur senza dirlo ufficialmente, sembra porre come condizione per far rinascere la vecchia maggioranza un cambio netto alla guida di Palazzo Chigi, i suoi ex e forse futuri alleati sostengono invece che nessun nuovo governo potrà nascere che non sia guidato appunto da Conte. Col rischio che una crisi che dovrebbe, nell'interesse della nazione, trovare una rapida ed efficace soluzione politica, se sarà possibile, tecnico-istituzionale, se diventerà necessario rischia di avvitarsi su stessa e di rendere plausibile ciò che sarebbe meglio evitare in questo momento: le elezioni anticipate.

Come è noto, in politica (e in generale nelle procedure negoziali) le posizioni assolute e troppo rigide del tipo o così o niente non pagano mai. Il rischio è che si finisca per ottenere il contrario di ciò che si vorrebbe, o comunque un effetto indesiderato. Nel corso di una trattativa e quella in corso è esattamente una trattativa tra forze politiche in cerca di una faticosa intesa all'indomani di una traumatica separazione bisogna sempre avere una soluzione (...)

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA