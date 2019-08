CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro CampiNon potendo aprirlo come una scatoletta di tonno (forse perché non si è trovato un apriscatole gigante), non potendo nemmeno ridurlo ad un bivacco di manipoli o sprangarlo(forse perché certe evocazioni non è detto che facciano sempre guadagnare voti), alla fine si è trovato un modo assai semplice e indolore per trasformare il nostro Parlamento in un'aula effettivamente sorda e grigia: si è smesso di farlo lavorare.In questa legislatura ci sono state meno sedute e si sono approvate meno leggi rispetto al passato, la gran...