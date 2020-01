Alessandro Campi



Nell'epoca in cui, anche nella sfera politica, l'immagine è tutto e i ragionamenti sono niente non poteva passare inosservato il breve video con il quale Luigi Di Maio ha fatto gli auguri agli italiani, rivendicando come una grande vittoria l'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione processuale e rilanciando l'idea di revocare alla famiglia Benetton le concessioni autostradali. Barba incolta, maglioncino, tecnica della ripresa tutto evocava il Salvini di lotta e d'opposizione. Un travestimento barricadiero che è parso stridente col suo incarico ministeriale e col ruolo che Di Maio s'era ritagliato del grillino sì intransigente ma moderatamente benpensante e comunque sempre in giacca e cravatta: insomma, il rivoluzionario della porta accanto, gradito a mamme e nonne con la sua faccia da bravo ragazzo.

Ad alcuni quest'esordio mediatico d'inizio anno è parso l'annuncio di una conversione o metamorfosi, appunto sul piano dello stile e dell'immagine, resa necessaria dalle convulsioni politiche e dalle lacerazioni personali che stanno attraversando il M5S e delle quali Di Maio se non riuscirà a governarle in qualche modo potrebbe essere la vittima più illustre, forse la vittima predestinata per come certi fattori, strutturali e congiunturali, si stanno malignamente combinando tra loro a suo svantaggio. Tra i primi va richiamato quello che appare, oggi più che mai, il limite più grande (...)

