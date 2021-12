Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alessandro CampiLeader che cadono, leader che ascendono. E con una velocità tale che non fai in tempo a imparare un nome o a riconoscere un volto che già ti tocca aggiornare la galleria dei ritratti che sta nella tua memoria sotto la voce uomini politici importanti. La politica contemporanea è davvero una maionese impazzita. Per meglio dire, un film che scorre troppo veloce, i cui attori cambiano continuamente. Sebastian Kurz, classe 1986,...