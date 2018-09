CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro CampiLe vie della nostalgia sono, se non infinite, certamente varie. Il rimpianto dei grillini e dei leghisti, intriso di conservatorismo piccolo-borghese, sembra andare a quel tempo antico durante il quale si santificavano le feste, si trascorrevano le domeniche in famiglia, si mangiava italiano, lo Stato controllava l'economia, i giovani partivano per la naja obbligatoria, ci si sposava tra compaesani e si facevano molti figli. Il governo del cambiamento che depreca la modernità. Che incredibile ironia, come hanno fatto notare...