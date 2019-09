CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alessandro CampiLe spiagge alla moda (e i rapporti ambigui coi russi rimasti maestri di dezinformatzija e manipolazione politica anche dopo la fine della Guerra fredda) decisamente non portano bene alla destra populista europea.Quella leghista ha fermato la sua corsa al rustico Papeete di Milano Marittima: Salvini aveva i sondaggi in poppa e tra un mojto e un ballo sulle note dell'Inno di Mameli ha pensato che facendo cadere il governo avrebbe ottenuto elezioni anticipate per lui vittoriose. Come è andata a finire l'abbiamo visto, essendo nel...