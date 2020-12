Alessandro Campi



Le scuole superiori riapriranno il prossimo 7 gennaio, anzi no. Probabilmente si ricomincerà a frequentarle il 18 dello stesso mese, ma non è detto. Si parla di fine gennaio, ma bisogna vedere. A febbraio dovrebbe essere sicuro, ma se parte la terza ondata? A quel punto si scivolerà certamente a marzo o forse ad aprile, quando sarà passato un anno esatto dal tutti a casa decretato a causa dell'emergenza sanitaria per milioni di studenti.

Da allora, l'indecisionismo politico (a tutti i livelli) spacciato come dialogo costruttivo tra Governo e Regioni e tra chi agisce (la politica) e chi conosce (la scienza), laddove il dialogo in realtà si è spesso risolto in continui conflitti e cortocircuiti, è stato il tratto ricorrente in questi mesi di pandemia, dominati alla fine più dall'incertezza che dalla paura. E ha prodotto non solo i tanti annunci rimasti tali, ma ripensamenti continui, disposizioni contraddittorie e non sempre di immediata comprensione.

Un tira e molla su quel che si poteva e doveva fare e su quel che era vietato che ha contribuito non poco a deprimere il morale degli italiani.

Senza contare i danni, sul lato pratico, che tale modo di procedere intermittente ha prodotto, in primis agli operatori economici. Ne sanno qualcosa soprattutto albergatori e ristoratori, ma in generale tutti coloro che operano nel settore del turismo. Qualunque programma abbiano fatto in questi mesi, (...)

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA