CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro CampiLe previsioni e i sondaggi sono stati ampiamente rispettati. Sulla base dei primi exit poll Donatella Tesei diventerà presidente della Regione Umbria. Il nuovo centrodestra, a trazione salviniana, ha vinto. Il nuovo centrosinistra, nato dalla convergenza di democratici e grillini nel segno di un civismo malinteso e a questo punto tutto da ripensare, ha perso. Spazio per terze forze (come mostra il risultato testimoniale della lista di Claudio Ricci) non ne esiste. L'Umbria ha anticipato l'Italia sulla via di un rinnovato...