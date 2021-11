Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alessandro CampiLe difficoltà nelle quali da settimane si dibatte Giuseppe Conte che hanno finito per scatenare persino l'ingenerosa ironia di Beppe Grillo sono lì a dimostrare che la politica è l'arte del possibile, non dell'impossibile: tipo prendere un partito populista della più bella acqua e trasformarlo in una sorta di Democrazia cristiana 4.0. E infatti il tentativo nemmeno è fallito, semplicemente non è mai iniziato. Forse da...