Alessandro Campi

La sindrome cinese che ha investito il mondo, in un crescendo che ormai sfiora la psicosi di massa, non è solo un'emergenza sanitaria globale. È un evento rivelatore della nostra condizione umana, delle nostre paure inconsce, dei nostri pregiudizi non dichiarati, delle nostre ipocrisie, del mondo al tempo stesso complesso e fragilissimo che abbiamo creato.

Già non si capisce, per partire dalle finte convinzioni dietro le quali spesso ci nascondiamo, che cosa esattamente c'impaurisce in questa vicenda. Temiamo per la borsa o per la vita? All'apparenza, siamo preoccupati per la nostra salute, messa a repentaglio da un virus che se non frenato potrebbe uccidere chissà quanti uomini sulla Terra. In realtà, ci terrorizzano i riflessi economici negativi che questa vicenda potrebbe avere e che in parte già sta procurando. Se il virus non fosse partito dalla Cina, motore pulsante dell'economia mondiale, ma da qualche sperduta regione africana, la nostra reazione sarebbe stata egualmente isterica? Nulla di biasimevole, beninteso, in quest'atteggiamento: il benessere materiale è in fondo l'altra faccia di quello psico-fisico.

