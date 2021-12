Alessandro Campi

La pandemia continua a tenere prigioniero il mondo. E non sappiamo quando finirà. Ma l'Italia è l'unica, tra le grandi democrazie, che per affrontarla abbia scelto d'imboccare dopo non pochi tormenti la strada dell'unità nazionale, dando vita ad un governo d'emergenza a guida tecnica sostenuto in Parlamento da praticamente tutti i partiti.

In Italia s'è dunque sostanzialmente abolita, o comunque fortemente compressa, la normale dialettica tra maggioranza e opposizione. Altrove non è stato così: si vota, cambia il colore dei governi, ruotano le massime cariche dello Stato, si mantengono le distinzioni ideologiche tra partiti, insomma prosegue la lotta politica nelle sue forme tradizionali, senza che per questo sia venuto meno lo spirito di coesione interna richiesto ad ogni comunità nazionale nei momenti di pericolo. Siamo una luminosa avanguardia, il cui esempio sarà prima o poi seguito da altri, o una disperante eccezione?

Da qui, da questa unicità che suona in effetti come un'anomalia, bisogna partire per comprendere il perché la nostra vita politica si stia facendo sempre più contorta e ingarbugliata quanto più s'avvicina l'elezione del nuovo Capo dello Stato.

Una scadenza in sé sempre delicata, ma che in questa particolare congiuntura storica ha finito per assumere un sapore quasi drammatico: come se l'Italia, non facendo la scelta giusta che nessuno peraltro sa quale possa essere, rischiasse definitivamente il baratro.

Continua a pag. 23



© RIPRODUZIONE RISERVATA